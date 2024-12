Tornou-se uma estrela com "Alien - O Oitavo Passageiro", mas Sigourney Weaver, não gosta de ver 'filmes de terror' e tenta evitá-los, revelou numa entrevista à televisão britânica que será transmitida na sexta-feira na BBC.

A atriz de 75 anos, que foi Ellen Ripley no filme de ficção científica de 1979 e em três sequelas, surpreendeu com o seu comentário durante o 'talk show' de Graham Norton.

“Detesto ver filmes de terror. Não me importo de representar neles, mas não quero vê-los”, disse ao apresentador.

A lenda do cinema estava ao lado do ator britânico Nicholas Hoult, que entra em "Nosferatu", uma nova versão de um filme de terror de culto a preto e branco de 1922.

Hoult revelou que ficou nervoso durante a rodagem e que "saltou imenso numa cena" durante uma sessão em Berlim pois o filme era muito "assustador".

Graham Norton com Sigourney Weaver, Nicholas Hoult, Lolly Adefope, Jamie Oliver e os Coldplay créditos: So Television / ITV (Matt Crossick/PA Wire)

Já Weaver prepara-se para a estreia no teatro do West End de Londres no sábado, interpretando Próspero em "A Tempestade", de Shakespeare, dirigido por Jamie Lloyd.

Será a sua primeira apresentação nos palcos em 12 anos e Weaver disse que está a “divertir-se imenso” a trabalhar na produção.

“Adoro trabalhar com o Jamie Lloyd, que tem um processo excelente, orgânico e de apoio, temos uma companhia maravilhosa e um teatro requintado", comentou.

E acrescentou: “Graças a Deus é como andar de bicicleta e estou a apreciar tanto Shakespeare. Parece tão natural para mim, o que é uma bela descoberta e tudo foi uma surpresa maravilhosa.”