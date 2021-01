John Rhys-Davies está disponível para entrar em "Indiana Jones 5", a provável última aventura do arqueólogo no cinema com Harrison Ford.

"Se for nomeado, vou servir", comentou bem disposto ao "site" Comingsoon.

Sallah Mohammed Faisel el-Kahir, "o melhor especialista em escavações do Cairo", é uma das personagens preferidas dos fãs: entrou no primeiro filme, "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981), ficou de fora na aventura pela Índia de "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984) e regressou para o terceiro, "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989).

Segundo notícias da época, o ator terá recusado fazer uma aparição simbólica na aventura mais recente no cinema, "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008).

"Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989).

Numa resposta cuidadosa, a também estrela dos filmes "O Senhor dos Anéis" mostrou otimismo no regresso à saga, mas menos em relação aos planos para a rodagem de uma produção de dimensão gigantesca por causa da pandemia.

"Sei que o filme vai ser feito, supostamente em maio. Tenho um ligeiro ceticismo de que o mundo esteja pronto para fazer um filme como este em maio. Imagino que é possível que me venha a ser pedido para participar nele. Se for nomeado, servirei! [risos]", prometeu.

"Mas acho que devemos esperar um pouco mais e, sabem, deixar os nossos mestres [os responsáveis do estúdio] darem realmente as notícias oficialmente e nessa altura podem partilhar a minha alegria ou desilusão. Isto é apropriadamente diplomático?", perguntou.

Ao contrário dos episódios anteriores, Steven Spielberg - que originalmente foi deveria realizar o filme, mas agora trabalha na produção - não estará mais atrás das câmaras. O seu lugar será ocupado por James Mangold ("Logan").

A estreia de "Indiana Jones 5" nos cinemas está anunciada para julho de 2022.