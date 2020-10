Na última década, coincidindo com a adoção de duas crianças, Sandra Bullock reduziu consideravelmente o número de projetos: sete filmes e um deles era uma animação.

Mas após um intervalo desde 2018, quando entrou em "Ocean's 8" e deu à Netflix um dos seus primeiros grandes sucessos com "Bird Box", a atriz prepara o regresso com "The Lost City Of D".

Anunciado pela imprensa especializada norte-americana esta segunda-feira (12), o projeto é descrito como um filme de aventuras com ação e romance e tem sido comparado a "Em Busca da Esmeralda Perdida" (1984).

Tal como nesse filme que juntou pela primeira vez Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito, Sandra Bullock vai interpretar uma escritora que descobre que a cidade ficcional dos seus romances existe mesmo e decide fazer uma viagem arriscada para a encontrar.

A acompanhá-la vai estar o ator que interpreta o herói dos seus livros no cinema.

Além de ser a protagonista, Sandra Bullock também será produtora e o plano passa por voltar a trabalhar com Ryan Reynolds, recriando a dupla da comédia romântica de 2009 "A Proposta".

O ator foi contactado, mas não existe nenhum acordo formal e as notícias indicam que a sua participação está longe de estar garantida porque a sua agenda está bastante preenchida.

A ideia e primeiro tratamento da história de "The Lost City Of D" é de Seth Gordon ("Chefes Intragáveis"), mas a realização foi entregue à dupla de irmãos Adam e Aaron Nee (de "Band of Robbers", inédito em Portugal).