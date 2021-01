Grande vencedora do mercado cinematográfico de 2020, o ano marcado pela pandemia, a Netflix anunciou a sua lista de lançamentos que tem programados para 2021, com nada menos que 70 filmes e uma enxurrada de estrelas, e divulgou um trailer.

O anúncio é incomum para a plataforma, que geralmente anuncia apenas uma longa-metragem de cada vez. Perante a concorrência da Disney+, HBO Max, Amazon e Apple, a empresa supera em volume, de longe, a produção de todos os estúdios de Hollywood.

Entre as produções mais esperadas estão "Don't Look Up", do cineasta vencedor do Óscar Adam McKay, conhecido por "A Queda de Wall Street" e "Vice", protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Mas de dramas a comédias, passando por ficção científica, terror e até westerns, a Netflix mergulhou nos principais géneros do cinema, com alguns títulos que podem aspirar aos mais prestigiados prémios.

"The Harder They Fall", um western co-produzido por Jay-Z e com um elenco predominantemente negro, incluindo Regina King e Idris Elba, também promete fazer sucesso.

Porém, o serviço de streaming apenas divulgou as datas de estreia de dez filmes, que vão do início de janeiro a meados de março.

Juntamente com a lista, foi publicado um trailer apresentado pelas estrelas Gal Gadot ("Mulher Maravilha 1984"), Dwayne "The Rock" Johnson ("Velocidade Furiosa", "Jumanji") e Ryan Reynolds ("Deadpool").

Além de DiCaprio e Lawrence, as imagens também incluem Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep, Sandra Bullock, Octavia Spencer e Jeremy Irons - vários vencedores de Óscares que a Netflix conquistou para a sua temporada de 2021.

Entre os realizadores apresentados estão nomes notáveis como Jane Campion, responsável por "The Power of the Dog", e os atores Halle Berry e Lin-Manuel Miranda nas suas primeiras experiências atrás das câmaras.

A Netflix também parece estar a apostar bastante em "Red Notice", com Johnson, Gadot e Reynolds, um filme de ação que, segundo a imprensa americana, custou 160 milhões de dólares.

Consultada pela agência AFP, a empresa não informou se estes filmes serão exibidos também nos cinemas.

A apresentação chega pouco depois de a Warner Bros anunciar, para surpresa geral, a estreia de todos os seus 17 filmes previstos para 2021 simultaneamente nos cinemas dos EUA e na plataforma HBO Max.