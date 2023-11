Sara Sampaio vai entrar no próximo filme "Super-Homem".

A notícia sobre o novo"casting" de "Superman: Legacy" foi avançada pelo Deadline esta terça-feira.

A modelo e atriz portuguesa de 32 anos vai ser Eve Teschmacher, a assistente e cúmplice do vilão Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult.

No filme clássico "Super-Homem" (1978) com Christopher Reeve, a personagem pertenceu a Valerie Perrine.

David Corenswet e Rachel Brosnahan serão respetivamente Clark Kent /Super-Homem e Lois Lane.

Terminada a greve dos atores e com a rodagem marcada para o início de 2024, as últimas peças do elenco começam a ficar definidas.

Segundo o The Wrap ainda esta terça-feira, Skyler Gisondo, de 27 anos e antigo ator infantil, que entrou recentemente em "Licorice Pizza" e "Booksmart", será Jimmy Olsen, o jovem fotógrafo do Daily Planet.

O duplo casting foi confirmado posteriormente pelo próprio James Gunn (da saga "Guardiões da Galáxia"), que será o realizador do filme a partir de um argumento da sua autoria e que já escolhera a portuguesa Daniela Melchior para a sua versão de "O Esquadrão Suicida" (2021).

O elenco do filme, cuja rodagem deve arrancar no início de 2024, inclui a atriz venezuelana María Gabriela de Faría como outra vilã, Angela Spica / The Engineer.

Já entre os aliados do Super-Homem estarão Nathan Fillion como Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mister Terrific e Anthony Carrigan como Metamorpho.

“Superman: Legacy” será o primeiro título do relançamento do universo cinematográfico da DC, anunciado em janeiro por James Gunn e o co-presidente da DC Studios Peter Safran.

A estreia nos cinemas está agendada para 11 de julho de 2025.