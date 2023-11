Nicholas Hoult é o eleito para ser o vilão Lex Luthor no próximo filme "Super-Homem".

O ator britânico , que fará 34 anos em dezembro, foi um dos que fez testes para o papel do super-herói durante o verão, mas antes já era falado para ser o carismático vilão careca que é o seu grande inimigo.

Agora, a imprensa especializada nos EUA confirmou que é mesmo a escolha do realizador e argumentista James Gunn (e co-presidente da DC Studios) para completar o elenco central de “Superman: Legacy”, juntando-se a David Corenswet e Rachel Brosnahan como Clark Kent /Super-Homem e Lois Lane.

Hoult já interpretou Beast nos filmes "X-Men" da Marvel nos filmes da Fox lançados entre 2011 e 2019.

"O estúdio adora-o desde 'Mad Max: Estrada da Fúria'", resumia uma fonte, referindo-se ao clássico de George Miller de 2015.

No elenco do filme, cuja rodagem deve arrancar no início de 2024, foi recentemente anunciado que a atriz venezuelana María Gabriela de Faría seria outra vilã, Angela Spica / The Engineer.

Já entre os aliados do Super-Homem estarão Nathan Fillion como Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mister Terrific e Anthony Carrigan como Metamorpho.

“Superman: Legacy” será o primeiro filme do relançamento do universo cinematográfico da DC, anunciado em janeiro por James Gunn e o co-presidente da DC Studios Peter Safran.

A estreia nos cinemas está agendada para 11 de julho de 2025.