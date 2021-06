Uma saga que acaba, outra que começa?

A duas semanas de chegar aos cinemas "Viúva Negra", a sua despedida do Universo Cinematográfico Marvel, chega a notícia de que Scarlett Johansson continuará a trabalhar para a Disney.

A produtora da atriz vai estar envolvida em "Tower of Terror", com o projeto também a ser planeado para que seja a protagonista.

Na origem, "Tower of Terror" é uma das atração mais populares dos parques temáticos Disney, cujo nome completo é "The Twilight Zone Tower of Terror", por ser inspirada precisamente na série "A Quinta Dimensão", criada por Rod Serling, e é uma viagem de emoções fortes por um imponente edifício a imitar um antigo hotel luxuoso de Hollywood dos anos 1930: quem entra neste hotel abandonado corre o risco de ir parar à Quinta Dimensão de uma maneira algo atribulada, culminando numa queda livre de elevador.

O outro nome envolvido é o do realizador de "Toy Story 4" e o argumentista de "Inside Out": Josh Cooley está a escrever a adaptação ao cinema.

Desde "Piratas das Caraíbas" que a Disney tem ativamente levar as suas atrações temáticas ao cinema e repetir o sucesso, mas "Tomorrowland", com George Clooney, foi uma desilusão de bilheteira em 2015.

Uma nova tentativa é "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", com Dwayne Johnson e Emily Blunt, que chega aos cinemas a 29 de julho (e um dia depois ao Disney+, com acesso premium).