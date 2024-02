Um dos próximos projetos de Scarlett Johansson no cinema será a estreia como realizadora de longas-metragens.

O projeto chama-se “Eleanor the Great” ("Eleanor, A Grande", em tradução literal) e será para os cinemas: a distribuição em data por anunciar será uma primeira parceria em conjunto da TriStar Pictures e Sony Pictures Classics.

O elenco também já está escolhido e inclui dois nomeados para os Óscares: June Squibb, atualmente com 94 anos e que esteve na corrida às estatuetas com "Nebraska" (2013) terá a companhia de Chiwetel Ejiofor, que concorreu com "12 Anos Escravo" (2012).

June Squibb no recente filme "Thelma"

No elenco estarão ainda Erin Kellyman (séries "O Falcão e o Soldado de Inverno" e "Willow", e do filme "A Lenda do Cavaleiro Verde") e Jessica Hecht, veterana com grande experiência do teatro da Broadway e que foi Gretchen Schwartz em cinco episódios da série "Breaking Bad".

A história centra-se em Eleanor Morgenstein (Squibb), uma nonagenária que tenta reconstruir a sua vida após a morte da sua melhor amiga, decidindo voltar à cidade de Nova Iorque depois de morar durante décadas na Flórida por décadas.