Após uma "antestreia" no programa de Jimmy Fallon na quarta-feira à noite (25), onde Robert De Niro foi entrevistado, a Netflix divulgou o trailer oficial de "O Irlandês".

A história é contada através da personagem de Frank Sheeran, veterano da Segunda Guerra Mundial convertido em assassino a soldo da Máfia, e abrange várias décadas, relatando um dos maiores mistérios por resolver nos Estados Unidos: o desaparecimento do dirigente sindicalista Jimmy Hoffa.

Com antestreia mundial no Festival de Nova Iorque já esta sexta-feira (27 ), a saga épica de Martin Scorsese sobre o crime organizado nos Estados Unidos do pós-guerra é o muito aguardado reencontro do realizador com De Niro e Joe Pesci, que o acompanharam na carreira em vários clássicos, nomeadamente "O Touro Enraivecido" (1980) e "Tudo Bons Rapazes" (1990).

A eles juntam-se Al Pacino (estreia absoluta no universo "scorsesiano"), Harvey Keitel (que trabalhou com Scorsese e De Niro em "Os Cavaleiros do Asfalto" e "Taxi Driver"), Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano, Stephen Graham, Jack Huston e Jesse Plemons, entre outros nomes.

Grande aposta do serviço de streaming para a corrida aos Óscares, este foi um projeto de longa maturação do realizador em que nenhum outro estúdio de Hollywood quis apostar: a imprensa especializada revela que o orçamento terá chegado aos 200 milhões de dólares (tornando-o um dos filmes mais caros da história do cinema) por cauda da complexa tecnologia para rejuvenescer os atores 30 anos.

A estreia na Netflix está anunciada para 27 de novembro, após a exibição em alguns cinemas nos EUA e Grã-Bretanha três semanas antes. Não são conhecidos planos para o grande ecrã em Portugal.