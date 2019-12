Agora, a própria filha do lendário cineasta do recente filme "O Irlandês" resolveu gozar com ele: numa história do Instagram, mostrou que estava a embrulhar as suas prendas de Natal em papel da Marvel com Vingadores como o Capitão América e o Hulk.

O tema não passou despercebido e Francesa Scorsese, de 20 anos, partilhou algumas notícias sobre o assunto nas redes sociais e deixou um recado: "Para quem não percebe: embrulhar as prendas do meu pai em papel da Marvel é apenas uma piada. Ele achou hilariante - temos uma relação em que nos metemos um com o outro e queremos sempre fazer-nos rir".