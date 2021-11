Martin Scorsese já escolheu um novo projeto para avançar como realizador e o seu protagonista: um "biopic" sobre os Grateful Dead com Jonah Hill como o vocalista e guitarrista Jerry Garcia.

Ainda sem título oficial, o projeto também os junto como produtores e é um reencontro pois trabalharam juntos em "O Lobo de Wall Street" (2013). Também tem o apoio dos membros sobreviventes da banda de rock (Garcia morreu em 1995), que receberão crédito como produtores-executivos.

O argumento é de Scott Alexander e Larry Karaszewski, bastante elogiados pelo trabalho na antologia "American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson" (2019) e que também escreveram por exemplo os filmes "Ed Wood" (1994), "Larry Flynt" (1996), "Homem na Lua" (1999), "1408" e "Chamem-me Dolemite" (2019).

Curiosamente, este será o primeiro "biopic" musical na longa carreira de Scorsese, que além de ter realizado "A Última Valsa" (1978), que documenta o último concerto dos The Band em 1978 e é considerado provavelmente o melhor filme de rock de sempre, também assinou documentários sobre Bob Dylan, os Rolling Stones e George Harrison, além de "Long Strange Trip" (2017), precisamente sobre os Grateful Dead.

O filme será o segundo que Scorsese vai fazer para a Apple TV, que tem os direitos do catálogo do grupo. Em outubro, o lendário realizador terminou a rodagem de "Killers of the Flower Moon", com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons, que deverá ser lançado no outono de 2022.