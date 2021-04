Quando os milhões de seguidores receberam a notificação de que Sebastian Stan acabou de publicar uma fotografia, não estavam à espera do que iam descobrir: o ator tornou-se uma das tendências nas redes sociais depois de partilhar uma imagem do seu traseiro para promover um novo filme.

Os fãs reagiram com memes do Universo Cinematográfico Marvel, onde ele é Bucky Barnes/O Soldado de Inverno.

"Monday" acompanha dois jovens (Stan e Denise Gough), que se conhecem em Atenas e têm um caso de uma noite, o que vai complicar as vidas para as quais é suposto regressarem.

O filme realizado por Argyris Papadimitropoulos tem cenas de nudez, portanto a imagem de costas com o traseiro claramente exposto não é descabida: Stan anuncia "'Monday', o filme. Estreia esta sexta-feira, 16 de abril. Quando digo que demos o nosso 'todo', demos literalmente."

Não demorou muito até se multiplicarem as reações, dos mais de 1,5 milhões de gostos aos 45 mil comentários e até memes, com muitos fãs recuperaram a referência do Universo Cinematográfico Marvel sobre quem tem "o traseiro da América" [no sentido de proteger o país].

A piada nasceu com a cena de "Vingadores: Endgame" (2019) onde o Homem-Formiga (Paul Rudd) diz que Steve Rogers (Chris Evans) tem "o traseiro da América". Mais tarde, o super-herói reconhece que tem o "traseiro da América" quando vence a luta contra a sua versão de outra linha temporal.

A citação tornou-se posteriormente uma piada recorrente em entrevistas, incluindo de Stan e Anthony Mackie, as estrelas da nova série do Disney+ "O Falcão e o Soldado de Inverno".

REAÇÕES.