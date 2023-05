Com a rodagem marcada para arrancar este verão, a sequela de "Gladiador" continua a aumentar o elenco.

Aproveitando a pausa antes da segunda temporada da série "The Last of Us", Pedro Pascal está em negociações para se juntar ao projeto. A sua personagem não é conhecida.

Quem vai regressar é Connie Nielsen como a mãe de Lucius, o sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix), que Maximus (Russell Crowe), o general que se tornou escravo e depois gladiador, salvou ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma no final do filme de 2000.

Lucius será o protagonista da nova história e este é o papel de Paul Mescal, nomeado para o Óscar de Melhor Ator na última cerimónia por "Aftersun" e lançado pela série "Normal People".

Para interpretar o Imperador Caracala (uma personagem verídica) está em negociações o ator britânico Joseph Quinn, revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como Eddie Munson: o jovem "metaleiro" rebelde, guitarrista de uma pequena banda e querido por quem o conhece de perto, além do chefe de um clube da escola de Hawkins, tornou-se um grande favorito dos fãs.

Joseph Quinn como Eddie Munson

Confirmados no elenco já estavam Denzel Washington num papel desconhecido e Barry Keoghan (nomeado para os Óscares por "Os Espíritos de Inisherin") como o Imperador Geta, descrito como um vilão: a nova história não se baseia em eventos históricos, mas houve mesmo um imperador com esse nome, que teve um curto "reinado" no início do século III.

Quem não regressa é o próprio Russell Crowe, que revelou que não encaixava na narrativa.

A sequela do grande vencedor das estatuetas douradas de 2000 está prevista para chegar aos cinemas a 22 de novembro de 2024.

Novamente realizador por Ridley Scott, regressam ainda do primeiro filme o diretor de fotografia John Mathieson, a estilista Janty Yates e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta.