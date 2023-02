No espaço de três anos, Paul Mescal passou de revelação na minissérie "Normal People", um grande sucesso lançado durante as primeiras da pandemia em 2020, a nomeado para o Óscar de Melhor Ator por "Aftersun", que o levará à cerimónia de 12 de março ao lado de Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser e Bill Nighy.

O seu perfil em Hollywood ainda vai aumentar mais: o projeto que se segue é a sequela de "Gladiador", o grande vencedor das estatuetas douradas de 2000.

Prevista para chegar aos cinemas a 22 de novembro de 2024, o realizador volta a ser Ridley Scott, o responsável final pela escolha do ator irlandês de 27 anos para o cobiçado papel de Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix), que Maximus (Russell Crowe), o general que se tornou escravo e depois gladiador, salvou ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma no final do filme.

Mas em contagem decrescente para o início da rodagem, Mescal recusou falar sobre o treino físico.

"Com filmes como este e os de super-heróis, às vezes há um foco nisso, o que não acho assim tão interessante. Claro, existe uma robustez física que é necessária para a personagem, mas tirando isso, não estou interessado", respondeu à revista The Hollywood Reporter quando surgiu a pergunta sobre a inevitável "transformação física".

"Este tipo tem de lutar e ser uma besta. E o que quer que isso seja e pareça certo para mim é o que vai ser. Às vezes, vejo filmes e fico 'Aquela pessoa não parece real'", rematou sobre o tema da moda.

A rodagem na Europa, confirmou, começa no verão, mas o ator diz que não teve de fazer testes: simplesmente encontrou-se com o realizador de 85 anos, que lhe explicou "os parâmetros da história" e depois lhe deu o argumento.

"E estou tão orgulhoso por poder fazer. É um feito intimidante. É algo que me deixa nervoso, mas que sinto que posso fazer", contou o nomeado aos Óscares.

Além de Ridley Scott, regressam do primeiro filme Janty Yates, que criou o guarda-roupa que ganhou uma das estatuetas douradas, e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta, onde a rodagem arrancou em janeiro de 1999.

Existem rumores que deverão regressar ainda Connie Nielsen e Djimon Hounsou (como Juba, da tribo Numídia, o maior aliado de Maximus).

Quem não regressa é o próprio Russell Crowe, que revelou que não encaixava na narrativa.