Dois dos mais aguardados filmes de super-heróis da DC Comics vão chegar mais tarde, numa nova mudança das estreias em Hollywood.

"Aquaman and the Lost Kingdom" foi adiado oito meses, de 17 de março de 2023 para 25 de dezembro de 2023, ou seja, vai chegar aos cinemas exatamente cinco anos depois do filme original, uma demora invulgar para o género.

A razão que está a ser indicada é que a super produção com Jason Momoa, Patrick Wilson e Jason Momoa precisa de mais tempo para a pós-produção: vários notícias nos últimos meses relatam um congestionamento de trabalho nos estúdios de efeitos especiais de vários filmes ainda por causa do impacto da pandemia.

Para ocupar a data de "Aquaman 2" que ficou livre, a Warner optou por colocar "Shazam: Fúria dos Deuses", que estava agendado ainda para 21 de dezembro deste ano.

No âmbito das mudanças estratégicas da agora Warner Bros Discovery, dois filmes planeados para lançamento exclusivo na HBO Max terão estreia nos cinemas: a 9 de dezembro será lançada uma nova versão da comédia "House Party", de 1990 ("A Festa do Rap" em Portugal), da produtora de LeBron James; "Evil Dead Rise" (2022), o quinto filme da saga de terror "Evil Dead", será estreado a 21 de abril de 2023.

Uma sequela de "The Nun - A Freira Maldita" (2018) será lançada a 8 de setembro de 2023 e "Salem’s Lot", uma adaptação de um livro de Stephen King, prevista para 21 de abril de 2023, ficou sem data.