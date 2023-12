Por causa das greves dos argumentistas e atores de Hollywood, vários filmes foram adiados e já não vão estrear em 2024.

Mas entre os que estão no calendário, as sequelas de "Deadpool", "Beetlejuice" ("Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal) e "Caça-Fantasmas" lideram a lista dos filmes mais aguardados no próximo ano nas salas de cinema da América do Norte.

"Dune - Duna: Parte 2", "Venom 3", "Gru, o Maldisposto 4", "Inside Out: Divertida-mente 2", "Lord of the Rings: The War of Rohirrim", "Gladiador 2" e "Um Lugar Silencioso: Dia Um" são os restantes filmes no Top 10 dos mais aguardados, confirmando a tendência de Hollywood para apostar em propriedades intelectuais muito conhecidas do grande público a nível internacional para chegar aos lucros.

O contexto não é nada "científico": os resultados fazem parte de uma sondagem da Fandango, empresa líder da venda de bilhetes online a mais de oito mil dos seus clientes.

Num mercado que reflete as alterações de consumo provocadas pela pandemia e a "explosão das plataformas de streaming , 81% dos inquiridos disseram ter mais expectativa em relação aos filmes de 2024 do que aconteceu com os deste ano e 88% tencionam ver vários no grande ecrã.

A seguir, 80% acha que a experiência de ver um filme numa sala de cinema não consegue ser recriado em casa e 71% tencionam ver filmes nos formatos 'premium', como Imax ou Dolby.

Em relação aos atores, as interpretações mais aguardadas são as de Lady Gaga como Harley Quinn em "Joker: Folie à Deux", Jenna Ortega em "Beetlejuice 2", Ariana Grande como Glinda em "Wicked Part 1", Chris Pratt como a voz de Garfield e, apesar de não ser o protagonista, Pedro Pascal em "Gladiator 2".

Em relação aos 'heróis', fica em primeiro lugar o regresso de Hugh Jackman como Wolverine em "Deadpool 3", logo seguido pelo de Ryan Reynolds como Wade Wilson no mesmo filme, o primeiro produzido dentro do Universo Cinematográfico Marvel (e o único lançamento do estúdio para o grande ecrã no ano que vem).

A seguir estão Steve Carell como a voz do protagonista em "Gru, O Maldisposto 4", Tom Hardy como Eddie Brock em "Venom 3" e Jack Black como a voz de Po em "O Panda do King Fu 4".

Nos vilões, as atenções estão no regresso de Michael Keaton como Beetlejuice e a seguir de Lady Gaga e Joaquin Phoenix como Arthur Fleck ("Joker: Folie à Deux"), os extraterrestres de "Um Lugar Silencioso: Dia Um" e Austin Butler como Feyd-Rautha ("Dune: Parte 2").

Por géneros, "Caça-Fantasmas: O Império do Gelo", "Dune: parte 2", "Lord of the Rings: The War of Rohirrim", "Gladiador 2" e "Um Lugar Silencioso: Dia Um" são os filmes de ação e aventura sem super-heróis mais aguardados. Naqueles em que estes entram, tudo passa por "Deadpool 3", "Venom 3", "Joker: Folie à Deux", "Transformers One" e "Godzilla x Kong: The New Empire".

Noutros géneros (filmes para toda a família, comédias, terror), surgem filmes como "Mufasa: The Lion King", "Bad Boys 4", "Mean Girls", "Alien: Romulus", "Nosferatu", "Twisters" e "The Watchers".