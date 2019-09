A mostra "Em Loop: Filmes da Coleção de Serralves" reúne uma seleção organizada em três momentos: o primeiro, de 12 a 17 de setembro, centrada em obras que "abordam ideias de tempo e de memória"; o segundo, de 18 a 23 de setembro, recorrem, "de modos diversos, a linguagens e técnicas da televisão, do vídeo e da publicidade; o terceiro e último momento, de 24 a 29 de setembro, "relaciona-se com a 'performance' e com a presença de práticas performativas registadas em filmes e vídeos", que se impõem enquanto objetos autónomos.

A mostra, de acordo com a informação disponível na página de Serralves na internet, envolve obras de !Von Calhau!, John Baldessari, Pedro Barateiro, Dara Birnbaum, E.M. de Melo e Castro, Mauro Cerqueira, Filipa César, Ângela Ferreira, Walter Gutman, Tony Oursler, Fernando José Pereira, Francisco Queirós, Richard Serra, João Tabarra, Francesco Vezzoli e Marijke van Warmerdam.