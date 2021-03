Seth Rogen é a mais recente novidade no elenco do novo filme de Steven Spielberg.

Ainda sem título oficial, o próximo projeto do realizador de 74 anos será "vagamente" inspirado na sua infância no estado do Arizona (EUA) na década de 1950 e nos familiares e amigos que o inspiraram.

O ator e comediante canadiano vai interpretar o tio favorito de Spielberg, juntando-se à quatro vezes nomeada para o Óscar Michelle Williams ("O Segredo de Brokeback Mountain", "Manchester by the Sea", "Venom", "Fosse/Verdon"), que interpretará uma personagem original inspirada parcialmente na mãe do realizador.

Escolhidos os atores para os dois principais papéis adultos, Spielberg terá agora de ver outros papéis, incluindo o de crianças de várias idades, uma das quais será baseada no próprio Spielberg, que ao longo dos anos revelou em entrevistas como a sua infância no Arizona foi uma grande inspiração para tantos filmes.

Confirmando a dimensão do projeto, esta também será a primeira vez desde "A.I." que o realizador trabalhará diretamente no argumento, em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, com quem já colaborou em filmes como "Munique", "Lincoln" e precisamente "West Side Story".

A rodagem deverá começar já este verão e a expectativa é que seja lançado em 2022.