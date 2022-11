A curta-metragem "Sex Relish", de Ãnanda Safo, e a 'longa' "Scheherazade’s Diary", de Zeina Daccache, estão entre os filmes premiados no festival Olhares do Mediterrâneo, que terminou no domingo em Lisboa, anunciou a organização.

O júri atribuiu o prémio de melhor curta-metragem ao filme de animação "Sex Relish", da realizadora francesa Ãnanda Safo, descrevendo-o como "um elogio à liberdade feminina, de visionamento obrigatório para mulheres e homens".

Nesta categoria foram ainda atribuídas menções honrosas aos filmes "Tutu", de Lorenzo Tiberia (Itália), e "Warsha", de Dania Bdeir (Líbano).

O público do Olhares do Mediterrâneo premiou a curta-metragem "Erasmus em Gaza", de Chiara Avesani e Matteo Delbò (Espanha), sobre um estudante italiano de Medicina que decide estudar na Palestina, e a 'longa' "Scheherazade’s Diary", de Zeina Daccache (Líbano), rodada numa prisão libanesa para mulheres.

Na competição Travessias, o festival premiou "Room Without a View", de Roser Corella (Líbano, Áustria e Alemanha), que "retrata a sociedade libanesa a partir do seu espaço mais íntimo: a casa", e atribuiu uma menção honrosa a "Mehret Goes East", de Cécil Chaignot (França).

Nos prémios de filmes de escola, foi atribuído um ao documentário "Mesa Posta", de Beatriz de Sousa, e outros dois a "Lia", da italiana Giulia Regini, "Stagnant Water", da israelita Coraline Zorea, e a "Half Time", uma produção francesa de Anaïs Baseilhac.

O festival Olhares do Mediterrâneo cumpriu a nona edição entre o cinema São Jorge e a Cinemateca Portuguesa e foi dedicado este ano ao cinema do Líbano.

Este festival tem a particularidade de promover a exibição de filmes feitos por mulheres que vivem ou trabalham em países da bacia do Mediterrâneo.