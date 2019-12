Tal como a Marvel, começa a ganhar forma o Universo Cinematográfico DC Comics.

No alinhamento estão "Birds of Prey" (7 de fevereiro de 2020), "Mulher-Maravilha 1984" (5 de junho de 2020), uma sequela/relançamento de "Esquadrão Suicida" (6 de agosto de 2021), "The Batman" (25 de junho de 2021) e "Aquaman 2" (16 de dezembro de 2022).

Entretanto, o estúdio Warner Bros. confirmou oficialmente mais uma peça: o regresso de Zachary Levi para a sequela de "Shazam!" e a data de estreia para 1 de abril de 2022, praticamente três anos após o primeiro filme.

A data encaixa entre outras novidades recentes: a entrada de Dwayne Johnson no Universo com "Black Adam" (21 de dezembro de 2021) e a do primeiro filme de Ezra Miller como protagonista de "The Flash" (1 de julho de 2022).

"Shazam!" andava à volta do adolescente Billy Batson (Asher Angel), a quem um feiticeiro dava o poder de se tornar um super-herói já adulto (com sensibilidade de miúdo), bastando para isso gritar a palavra "Shazam". À sua volta estavam o melhor amigo Freddy (Jack Dylan Grazer), um grande fã de tudo o que envolve o mundo dos super-heróis, e outras crianças de uma família adotiva.

Os primeiros planos pareciam apontar para a sequela estrear ainda em 2021: em julho, Zachary Levi disse que o estúdio e os produtores queriam que um novo filme ainda melhor e "o mais cedo possível", sugerindo que isso tinha a ver com a puberdade de Asher Angel e Jack Dylan Grazer, respetivamente com 16 e 15 anos.

"A única coisa que sei é que a querem fazer o mais cedo possível porque estes miúdos estão a crescer como ervas daninhas, portanto se não fizermos isso tipo nos próximos dois dias, eles vão ser adultos completos", avisou o ator a rir durante uma convenção em Colónia (Alemanha).

"Se não começamos a rodar outro filme realmente depressa, eles serão homens. Não fará sentido dizer 'Shazam' para se transformarem, eles já estarão transformados!", concluiu.