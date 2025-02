Foi em 2003 que a escritora Holly Black, autora de livros de sucesso mundial como "O Príncipe Cruel" e "O Herdeiro Roubado", deu a conhecer ao mundo o universo de Spiderwick. Com ilustrações de Tony DiTerlizzi, a série de livros de fantasia acompanha as aventuras da família Grace pelo mundo místico repleto de criaturas mágicas e mistérios antigos.

O sucesso dos livros, best-seller nº 1 do The New York Times, possibilitou a sua adaptação cinematográfica pela Paramount Pictures, em 2008. Com a realização de Mark Waters, o filme contou com um elenco de luxo protagonizado por Freddie Highmore, David Strathairn, Joan Plowright, Seth Rogen e Martin Short.

Dezassete anos depois de ter estreado nos cinemas, "As Crónicas de Spiderwick" chega às nossas televisões, com uma nova adaptação, em formato série. A nova versão, com uma roupagem mais atual, estreou-se em Portugal, no dia 6 de janeiro, em exclusivo no canal Syfy, com episódios a serem transmitidos todas as segundas, pelas 22h15.

Produzida pela Paramount Television Studios e pela 20th Television, a série dá vida às adoradas personagens do universo de Spiderwick com um elenco que inclui: Joy Bryant como Helen Grace, Noah Cottrell como Simon Grace, Lyon Daniels como Jared Grace, Mychala Lee como Mallory Grace, Jack Dylan Grazer como a voz de Thimbletack e Christian Slater como Mulgarath.

Em conversa com o SAPO Mag, o ator Jack Dylan Grazer, conta-nos como foi interpretar Thimbletack, a personagem outrora interpretada por Martin Short na versão cinematográfica de 2008.