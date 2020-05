Após terem feito um filme juntos, Dakota Johnson faz um grande elogio a Shia LaBeouf e prepara-se para repetir a experiência.

Numa entrevista, a atriz de 30 anos revela a elevada consideração em que tem o colega com quem trabalhou na produção independente "O Falcão Manteiga de Amendoim" (2019).

A história centrava-se num rapaz com Síndrome de Down (Zack Gottsagen) que fugia da casa de acolhimento para seguir o sonho de integrar a escola profissional do seu ídolo do wrestling. Uma reviravolta fazia com que se cruzasse com um fora de lei em fuga (Shia LaBeouf), que se tornava o seu improvável treinador e aliado.

Dakota Johnson interpretava a rapariga que convenciam a juntar-se na jornada feita de fugas, pesca, asa delta e o encontro com Deus.

"Acho que o Shia pode ser o melhor ator da minha geração, o que é algo que não lhe diria na cara", disse à revista Marie Claire sobre o colega de 33 anos.

A experiência deve repetir-se em breve: a imprensa especializada americana avançou que Dakota Johnson vai juntar-se a "Don’t Worry Darling", o segundo filme como realizadora da atriz Olivia Wilde após o aclamado "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes" (2019).

Shia LaBeouf, Florence Pugh ("Midsommar - O Ritual", "Mulherzinhas"), Chris Pine ("Star Trek", "Mulher-Maravilha") e a própria Wilde estão no elenco do que é descrito como um "thriller" psicológico que se passa numa comunidade utópica isolada no deserto da Califórnia nos anos 1950.