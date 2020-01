A atriz portuguesa Joana Ribeiro foi selecionada para o programa europeu de talentos "Shooting Stars", que decorrerá em fevereiro no festival de cinema de Berlim, foi hoje anunciado.

Este programa é uma iniciativa do European Film Promotion, que pretende dar a conhecer novos nomes da representação no cinema europeu e decorre habitualmente no festival de Berlim, durante o qual os atores e atrizes selecionados participam em oficinas e recebem um prémio.

Na 23.ª edição, entre os dez atores e atrizes escolhidos está Joana Ribeiro, 27 anos, que trabalhado sobretudo em televisão e cinema, tendo feito a estreia em 2012 na telenovela "Dancin'Days".