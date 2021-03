Vai ser preciso esperar pela estreia nos cinemas para perceber se as surpreendentes declarações de Tom Holland sobre a forma como interpretou Tom Drake no filme "Uncharted" são um caso de excesso de sinceridade e insegurança.

Seja o que for, pode acontecer que alguém em Hollywood lhe vá dar um puxão de orelhas (virtual) por fazer este género de revelações que certamente serão recordadas mais tarde.

Apenas com estreia prevista para fevereiro de 2022, o filme é a adaptação ao cinema dos populares videojogos, uma ambição muito antiga de Hollywood.

Tom Holland interpreta o icónico caçador de tesouros Tom Drake ainda como um jovem ladrão e o seu primeiro encontro com Victor Sullivan, que se tornará o seu parceiro de aventuras e mentor (papel de Mark Wahlberg).

"Assim que nos começamos a preocupar com 'Pareço bem nesta cena?', representar torna-se uma coisa diferente do que interpretar uma personagem. Existem partes da minha interpretação em 'Uncharted' em que, de certa maneira, caí no feitiço de 'Agora quero ter bom aspeto. Quero que este seja o meu momento 'cool'", admitiu o ator durante uma entrevista franca à revista GQ.

O Homem-Aranha dos filmes da Marvel diz que ainda não viu o resultado final do filme (a rodagem terminou no final de outubro do ano passado), mas diz que já aprendeu uma lição.

"Tive de interpretar este tipo muito duro e estoico – basicamente ser Mark Wahlberg. É suposto a minha personagem ser um herói de ação neste momento! Atenção que ainda não o vi, portanto não sei se consegui fazê-lo. Mas foi uma importante lição aprendida porque, às vezes, foi menos sobre acertar na marcação e fazer a cena e mais acertar na marcação, fazer uma pose e exibir os meus músculos... foi um erro e é algo que provavelmente nunca mais irei fazer", garantiu.