Tom Rothman é o primeiro líder de um grande estúdio de Hollywood a criticar publicamente a decisão da exibidora com mais salas de cinema nos EUA e do mundo de avançar com um sistema onde os melhores lugares terão preços mais caros.

"Um estratagema muito inoportuno", disse à à Business Insider o atual presidente e diretor executivo da Sony Pictures, um veterano com mais de 30 anos de experiência em Hollywood.

A 6 de fevereiro, ficou a saber-se que a AMC, que tem entre as suas subsidiárias a Odeon Cinemas, que incluiu a UCI Cinemas, vai expandir até ao final do ano nos EUA a iniciativa "Sightline at AMC" ["Linha de visão na AMC", em tradução literal], que dividirá os lugares das salas em três níveis de preços para todas as sessões que começam depois das 16 horas, com exceção das terças-feiras.

A maioria dos lugares manterá o preço habitual, mas os menos apelativos, como os da primeira fila, serão mais baratos, enquanto os do meio da sala passarão a ter um preço Premium.

A decisão foi criticada nas redes sociais como um tiro no pé quando as salas tentam recuperar a afluência de espectadores após a pandemia.

Rothman pensa o mesmo: "Não achei nada sensato. O negócio do cinema agora está a voltar mesmo bem. No ano passado, houve COVID e depois Omicron, e a produção [de filmes] diminuiu, foi aos solavancos. Havia semanas boas e semanas menos boas. Desde o Natal tem sido realmente formidável. As receitas de bilheteira aumentaram significativamente em relação ao ano passado e está num momento muito bom".

"A história foi exagerada e trata-se de uma experiência, e tenho certeza de que não vai a lugar nenhum", previu.

Este responsável da Sony Pictures foi claro ao dizer que a iniciativa da exibidora não tem o apoio de Hollywood: "Achei que foi uma manchete que não ajudou nada. O negócio é deles e podem fazer o que quiserem, mas não conheço ninguém fora da sede da AMC que ache uma boa ideia", reforçou.

Embora os preços variam de região para região nos EUA, a média dos bilhetes AMC em 2021 foi de 11,16 dólares ou 10,42 euros à cotação do dia.