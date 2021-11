Nem um novo ator nem efeitos especiais: apenas haverá um T'Challa no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Um dos braços-direitos do presidente da Marvel Kevin Feige reafirmou o empenho do estúdio em homenagear o legado de Chadwick Boseman, falecido em agosto de 2020, aos 43 anos, nunca mais apresentando a sua personagem.

"Não irão ver T'Challa no Universo Cinematográfico 616 da Marvel", disse ao Ringer-Verse Nate Moore, vice-presidente de Desenvolvimento do MCU.

"Não poderíamos fazer isso. Vou dizer que, quando o Chad morreu, foi uma conversa a sério que tivemos com [o realizador Ryan] Coogler sobre 'O que fazemos?' E foi uma conversa rápida. Não foram semanas, foram minutos de 'Temos que descobrir como avançar com esta franquia sem aquela personagem'. Acho que todos nós sentimos que muito do T'Challa no MCU na ecrã está ligado à interpretação de Chadwick. Diria que é o que ele trouxe para esse papel dentro e fora do ecrã", acrescentou.

Após vários adiamentos, a rodagem da sequela de "Black Panther" começou no final de junho e foi interrompida esta sexta-feira e até janeiro, enquanto se aguarda pela recuperação da lesão sofrida em agosto por Letitia Wright (a Shuri, irmã de T’Challa/Black Panther).

Conforme avançou a comunicação social, enquanto fazia o luto, a Marvel parou a pré-preparação de "Black Panther: Wakanda Forever" para decidir o que fazer após perder a estrela principal de uma franquia que vale mais de mil milhões de dólares e cuja personagem também estava destinada a aparecer noutros filmes do seu Universo Cinematográfico.

Em dezembro do ano passado, Kevin Feige anunciou que o papel pioneiro de Chadwick Boseman não seria reformulado na sequela. A opção passaria por continuar a usar "todos os personagens ricos e variados apresentados no primeiro filme".

Esta decisão apresentou desafios criativos, reconheceu agora Nate Moore, mas "por mais difícil que seja perceber narrativamente o que fazer, porque é um grande buraco, em nenhum momento pensámos em escolher um novo ator. O desafio para o 'Black Panther: Wakanda Forever' é contar uma história sem T'Challa".

A data de estreia do filme está atualmente marcada para 11 de novembro de 2022.