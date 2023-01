A Amazon Prime Video divulgou o trailer de "Somebody I Used To Know".

Este é o quarto filme da dupla Dave Franco (ator e irmão mais novo de James Franco) com a sua esposa Alison Brie (da série "Community"). O argumento foi escrito pelos dois, com ele atrás das câmaras como realizador e ela à frente como a protagonista: Ally, uma produtora de televisão viciada em trabalho que tem um contratempo profissional que a leva de novo para a terra natal.

Aí, ela passa a noite a recordar os tempos com o primeiro amor Sean (Jay Ellis, de "Top Gun: Maverick") e começa a questionar tudo sobre a pessoa em que se tornou. As coisas tornam-se mais complicadas quando descobre que Sean vai casar com Cassidy (Kiersey Clemons), cuja confiança e convicções criativas a fazem recordar de quem era.

Ainda com Haley Joel Osment, Danny Pudi e Julie Hagerty, e descrito pela plataforma como uma "história de amor atípica sobre três pessoas que sem esperar se ajudam a descobrir quem são, de onde vieram e para onde querem ir", "Somebody I Used To Know" tem os ingredientes para a data de lançamento: 10 de fevereiro, bem perto do Dia dos Namorados.

TRAILER ORIGINAL.