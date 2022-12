Com estreia prevista para 4 de maio em Portugal, "Guardiões da Galáxia, Vol. 3" é o filme que as pessoas nos EUA mais querem ver nos cinemas em 2023.

Promovido como a despedida dos mercenários espaciais da Marvel, o filme realizado por James Gunn, recentemente anunciado como diretor executivo criativo na rival DC Studios, ficou à frente na sondagem organizada pela Fandango, a empresa líder da venda de bilhetes online nos EUA, a que responderam mais de cinco mil dos seus clientes.

Em segundo lugar na lista dos filmes mais aguardados em 2023 está "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (Parte Um)" (1 de julho), a primeira parte da sequela da aclamada animação "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), e que curiosamente já tinha ficado na mesma posição na sondagem para 2022, antes da sua estreia ser adiada.

Até ao 10.º lugar estão "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" (16 de fevereiro), "John Wick – Capítulo 4" (23 de março), "Indiana Jones e o Marcador do Destino" (30 de junho), "Aquaman and the Lost Kingdom" (21 de dezembro), "Missão Impossível: Ajuste de Contas – Parte Um" (13 de julho), "Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros e das Serpentes" (16 de novembro), "Creed III" (2 de março) e "Super Mario Bros. - O Filme" (30 de março).

Sem surpresa, nove dos 10 filmes mais aguardados são sequelas ou prequelas, muitas com super-heróis. A exceção é "Super Mario Bros. - O Filme", que mesmo assim pertence à saga bem conhecida da Nintendo.

"Super Mario Bros. - O Filme"

Num sinal encorajador para os cinemas, 99% dos utilizadores da Fandango querem ver mais filmes novos lançados nas salas, 97% tencionam deslocar-se mais vezes em 2023 do que em 2022, 82% concordam que a experiência em sala não pode ser recriada em casa e 72% tencionam ver mais filmes no maior ecrã possível (IMAX e afins).

Também 84% tencionam ver seis ou mais filmes no grande ecrã em 2023.

O género preferido destes espectadores da Fandango é ação, aventura e super-heróis. A seguir, estão as comédias, os filmes para toda a família e animações, os dramas e, por fim, os títulos de terror e thrillers.

Precisamente por géneros, os filmes de ação e aventura mais aguardados (com super-heróis) são "Guardiões da Galáxia, Vol. 3", "Homem-Aranha...", "Homem-Formiga e a Vespa...", "As Marvels" (27 de julho) e "Aquaman and the Lost Kingdom".

Sem super-heróis, os que os espectadores mais querem ver são "Indiana Jones e o Marcador do Destino", "Missão Impossível: Ajuste de Contas – Parte Um", "Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros e das Serpentes", "Transformers: O Despertar das Feras (9 de junho) e "Velocidade Furiosa 10" (18 de maio).

"Indiana Jones e o Marcador do Destino"

Nas comédias, lidera "Magic Mike - A Última Dança" (9 de fevereiro) e seguem-se "Barbie" (20 de julho), "O Urso do Pó Branco" (23 de fevereiro), "House Party" (13 de janeiro, data nos EUA) e "80 for Brady" (3 de fevereiro, EUA).

Os filmes para todos os públicos que deverão levar mais espectadores aos cinemas são "Homem-Aranha...", "Super Mario Bros", "A Pequena Sereia" (25 de maio), "Haunted Mansion" (11 de agosto) e "Elemental" (Pixar, 13 de julho).

Os lançamentos que dominam as preferências no género do terror são "Salem’s Lot" (sem data), "Insidious: Fear the Dark" (7 de julho, EUA), "O Exorcista" (12 de outubro), "Gritos 6" (9 de março) e "M3gan" (5 de janeiro).

Os regressos dos "heróis" mais aguardados pelos espectadores são os de Chris Pratt em "Guardiões da Galáxia Vol. 3", Harrison Ford em "Indiana Jones e o Marcador do Destino", Keanu Reeves em "John Wick – Capítulo 4", Zoe Saldana em "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e Paul Rudd em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania".

Nos vilões, as expectativas vão para Melissa McCarthy em "A Pequena Sereria), Bill Skarsgård em "John Wick...", Jonathan Majors em "Homem-Formiga...", a voz de Jack Black em "Super Mario Bros." e Jason Momoa em "Velocidade Furiosa 10".

As interpretações originais e inéditas mais aguardada pelos espectadores em 2023 são as de Halle Bailey em "A Pequena Sereia", Viola Davis em "Os Jogos da Fome...", Jonathan Majors em "Homem-Formiga e a Vespa...", Christopher Walken em "Dune: Parte 2" (2 de novembro) e Margot Robbie ("Barbie").