Foi divulgado esta terça-feira (12) o novo trailer de “Sonic – o Filme” com uma radical "transformação digital" da personagem principal.

A mudança foi forçada pelas intensas críticas na internet à imagem fotorealista de Sonic quando saiu o primeiro trailer, a 30 de abril de abril: o design pouco apelativo, de pernas delgadas e dentes à mostra, foi acolhido de forma absolutamente selvagem nas redes sociais.

As reações negativas levaram o realizador Jeff Fowler a assumir que ia fazer alterações drásticas, que levaram ao adiamento da estreia de 7 de novembro para 14 de fevereiro de 2020 (e uma semana mais tarde em Portugal).

“Sonic – O Filme” é uma versão em imagem real do célebre franchise de videojogos da Sega “Sonic the Hedgehog”, que já vendeu mais de 800 milhões de cópias, e conta no elenco com James Marsden e Jim Carrey, como Doctor Eggman.