Pelas muitas imagens divulgadas do almoço informal anual da Academia, que reuniu muitos dos quase 200 nomeados aos Óscares na segunda-feira em Los Angeles, já se sabia que Tom Cruise fez jus à sua fama de "última verdadeira estrela de cinema".

Num salão repleto com 182 dos nomeados e algumas das grandes estrelas da indústria, não havia dúvida de quem era a maior atração: vários fãs, de executivos de Hollywood até à vencedora do Nobel da Paz Malala Yousafzai, formaram uma fila para falar e tirar fotografias com o nomeado como produtor de "Top Gun: Maverick", do qual também é protagonista.

Agora, um vídeo que se tornou viral revela o reencontro emotivo com Steven Spielberg, nomeado por "Os Fabelmans": os dois têm uma relação muito antiga que inclui dois filmes, "Relatório Minoritário" (2002) e "A Guerra dos Mundos" (2005).

"Salvaste o traseiro de Hollywood", ouve-se o realizador dizer ao ator no vídeo inicialmente partilhado por Kartiki Gonsalves, realizadora nomeada para Melhor Documentário em Curta-Metragem por "The Elephant Whisperers".

"E és capaz de ter salvo a distribuição [de filmes] em sala. A sério. 'Maverick' pode ter salvo toda a indústria de distribuição em sala", acrescenta a um Cruise que reage ao elogio com modéstia e abana a cabeça.

Durante dois anos da pandemia, Tom Cruise insistiu junto do estúdio Paramount para reservar "Top Gun: Maverick" para estrear nos cinemas e resistir à tentação de lançar em streaming.

O filme acabou por ser o maior sucesso de bilheteira de 2022 nos EUA, com 718 milhões de dólares. O total mundial passou os 1,5 mil milhões, perdendo apenas para "Avatar: O Caminho da Água".

Também "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" tem recebido elogios por ajudar os cinemas a recuperar no Inverno de 2021-2022, mas "Maverick" tem sido visto como o filme que se destacou num mercado dominado por super-heróis e trouxe de volta todas as gerações de públicos aos cinemas.

Também se tornou um sucesso comercial "à moda antiga", ficando em exibição nos cinemas durante vários meses graças ao passar da palavra positivo entre os espectadores.