Sylvester Stallone arrasou Irwin Winkler, o produtor dos filmes "Rocky" e "Creed", por reter os direitos da saga.

Este domingo, o ator de 76 anos mostrou um retrato do produtor como uma serpente e uma faca como língua, dizendo que era "um retrato muito lisonjeiro do grande produtor de 'Rocky'/'Creed', Irwin Winkler, de um dos maiores do país".

"Também após o Irwin controlar 'Rocky' durante 47 anos, e agora 'Creed', realmente gostaria de ter de volta pelo menos um pouco do que resta dos meus direitos, antes de os passar apenas aos seus filhos - acredito que seria um gesto justo deste senhor de 93 anos?", escreveu.

"Este é um assunto doloroso que me come a alma porque queria deixar algo de Rocky para os meus filhos, mas é sempre bom ouvir os fãs leais… continuar a lutar", concluiu.

Não é de agora a frustração de Stallone por ter 'zero' da saga que ajudou a criar na década de 1970: ele recusou vender o seu argumento do primeiro "Rocky" sem que fosse o protagonista, mas os direitos de autor ficaram na posse do produtor, atualmente com 91 anos (e não 93, como diz Stallone nas redes sociais).

Já no sábado, Stallone tinha partilhado a imagem da capa do livro “The Arrangement: A Love Story”, com a crítica "literária" ácida de ser "de longe o pior" que já tinha lido e esclarecendo que era do filho do "produtor notavelmente sem talento e parasita de 'Rocky' e 'Creed'".

O ator não regressa como Rocky Balboa em "Creed 3", que chega aos cinemas em novembro.