Uma das cenas mais controversas, debatidas e alteradas de "Star Wars" continua a não ser deixada em paz.

Com a chegada da saga à plataforma de streaming Disney+ na terça-feira (12), os fãs depararam-se com alguns "aperfeiçoamentos".

O regresso ao início do filme da fanfarra do estúdio 20th Century Fox, retirada aquando do lançamento da edição Blu-ray em 2011, foi elogiado pelos mais saudosos.

O mesmo não se pode dizer da polémica cena de "quem dispara primeiro" que está no primeiro filme, "Uma Nova Esperança": após acabar o encontro com Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi na cantina de Mos Eisley, Han Solo tem uma breve troca de palavras com Greedo, um caçador de recompensas de cor verde, que termina com o contrabandista a matá-lo.