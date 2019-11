Foi o exemplar de John Boyega do argumento de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" que apareceu à venda no EBay.

A "confissão" teve lugar esta manhã no programa "Good Morning America" e a seguir nas redes sociais.

Na segunda-feira, o realizador J.J. Abrams contara no mesmo programa que a "segurança era de loucos" à volta do novo filme e que no estúdio "estavam realmente nervosos sobre qualquer coisa ser revelada. Apenas tinham uma mão cheia de cópias e eram impressos num tipo de papel maluco impossível de fotocopiar".

A seguir, "denunciou" que "um dos nossos atores - não vou dizer quem, queria mas não vou - deixou-o debaixo da cama e foi encontrado por alguém que estava a fazer limpezas na sua casa. Foi dado a alguém que o colocou à venda no eBay. No estúdio disseram 'Sabem, está um argumento que parece legítimo à venda no eBay'. E conseguiram-no de volta antes de ser vendido".

Esta quarta-feira, John Boyega, que interpreta Finn na terceira trilogia, explicou que estava em mudanças e deixou o argumento escondido para depois o levar, mas esqueceu-se quando apareceram os amigos para uma festa improvisada.

Algumas semanas mais tarde foi encontrado durante as limpezas e, desconhecendo o seu verdadeiro valor, a pessoa colocou-o à venda por 65 libras [cerca de 76 euros].

"Foi assustador. Recebi chamadas de todos os responsáveis, até do rato Mickey", reconheceu, imitando a voz do desenho animado.

VEJA A "CONFISSÃO".