As receitas ficaram quase quase sete vezes acima do que conseguiu o filme que ficou em segundo lugar, "Jumanji: O Nível Seguinte ", com 26,1 milhões, e "Frozen 2", com 12,3 milhões.

Não obstante, "A Ascensão de Skywalker" ficou longe das projeções iniciais de 205 milhões e mesmo as estimativas de sexta-feira, que apontavam para os 193 milhões. Também ficou longe dos 247,9 milhões de "O Despertar da Força" em 2015 e mesmo os 220 milhões de "Os Últimos Jedi" .

Esta trajetória pode ser uma combinação de vários factores: as críticas divididas ou negativas ao filme de J.J. Abrams, uma fadiga com a saga e a estreia sensivelmente uma semana mais tarde do que as dos filmes anteriores, o que fará com muitos estejam ocupados com as festividades de Natal e o vejam mais tarde.

Não foram apenas os críticos de cinema que ficaram divididos: num sinal de insatisfação, os fãs também lhe deram um B+ nos habituais inquéritos CinemaScore realizados à saída dos cinemas.

A trilogia original (1977-1983) não tem resultados disponíveis, mas esta é a cotação mais baixa de todos os outros filmes oficiais da saga: o muito discutido "Os Últimos Jedi" recebeu um A e mesmo um fracasso comercial como "Solo: Uma História de Star Wars" (2018) chegou ao A-, tal como as prequelas "A Ameaça Fantasma" (1999), "Ataque dos Clones" (2002) e "A Vingança dos Sith" (2005).

