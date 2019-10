O lançamento do trailer final na segunda-feira à noite marçou o início da pré-venda de bilhetes nos EUA para "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" (é este o título oficial em Portugal).

Com isto ficou a saber-se a duração oficial: batendo por três minutos o filme anterior, "Os Últimos Jedi" (2017), o "Episódio IX" realizado por J.J. Abrams tem 155 minutos, o que faz dele o mais longo de toda a saga oficial.

Ou seja, fica à frente do "Episódio II - Ataque dos Clones" (142 minutos), "Episódio III - A Vingança dos Sith" (140), "Episódio VII - O Despertar da Força" (138), "Episódio I - A Ameaça Fantasma" (136), "Han Solo: Uma História de Star Wars" (135), "Rogue One: Uma História de Star Wars" (133), "Episódio VI - O Regresso de Jedi" (131), "Episódio V - O Império Contra-Ataca" (124) e, finalmente, o filme com que tudo começou em 1977, "Episódio IV - Uma Nova Esperança" (121).