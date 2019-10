Stephen Colbert teve o amigo e antigo colega do "The Daily Show" Steve Carell no seu programa de quinta-feira à noite.

Como "The Office" é a série mais vista na Netflix, batendo por exemplo "Stranger Things" ou "Friends", o apresentador fez, como reconheceu, uma das pergunta mais frequentes neste tipo de programas: se o ator voltava a rever o que tinha feito.

A resposta inicial não surpreendeu: a não ser quando os atores se juntavam, Steve Carell nem sequer via os episódios quando a série estava em exibição entre 2005 e 2013.

O ator também nunca revê os seus filmes e, perante a surpresa de Colbert, acrescentou: "iria ver se tivesse entrado em 'Os Condenados de Shawshank'. Porque vejo sempre quando está a passar".

Neste momento, foi a vez do apresentador chocar o amigo: nunca viu o filme de 1994 com Tim Robbins e Morgan Freeman que adapta o conto de Stephen King sobre a amizade que nasce no interior de uma cruel prisão de alta segurança.

Como é um daqueles filmes de que tanto se ouve falar, Colbert explicou está à espera de vê-lo nas "circunstâncias certas".

Ficou combinada uma sessão a dois para finalmente descobrir o filme com 25 anos.