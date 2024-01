Steven Yeun confirmou as notícias de que desistiu do filme "Thunderbolts", um dos próximos filmes de super-heróis da Marvel.

Com a rodagem prevista para arrancar entre março e abril de 2024, também reconheceu que a sua decisão pode ter caído mal junto dos responsáveis do estúdio.

Popularizado pelas séries "The Walking Dead" (2010-2016) e "Beef" (2023), e aclamado no cinema por "Em Chamas" (2018) antes de ser nomeado para um Óscar com "Minari" (2020), o ator teria um papel importante no último título da fase 5 do Universo Cinematográfico, mas também nos filmes seguintes.

"Thunderbolts" irá juntar um grupo formado por Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

Segundo uma "indiscrição" de Robert Kirkman, o criador precisamente da banda desenhada "The Walking Dead", Steven Yeun até já tinha testado o guarda-roupa para o papel do Sentinela, uma das personagens mais poderosas da Marvel e o equivalente ao Super-Homem (já o seu alter-ego é um homem de meia-idade sem nada que faça desconfiar que é um super-herói).

A Marvel nunca confirmou o "casting", mas num evento na quarta-feira à noite, o ator reconheceu que saiu por conflitos de agenda provocados pelo adiamento da produção para este ano, resultado das greves dos argumentos e atores de Hollywood que paralisaram a indústria praticamente entre maio e o fim de outubro.

"Para mim, acho que o passar do tempo e as mudanças nas coisas tiraram-me dessa situação”, explicou à revista Variety, acrescentando que o realizador do projeto "fará um trabalho incrível”.

Uma decisão muito complicada, notou: "Foram necessários muitos rascunhos de e-mail para garantir que transmitia a sinceridade de como tinha pena por ter de desistir”.

"Quero fazer um filme da Marvel", garantiu.

Tendo em conta a resposta quando lhe perguntam em que filme gostaria de participar, a desistência pode ter caído mal: "Acho que é muito cedo para falar disso. Provavelmente chateei demasiadas pessoas ao sair, portanto vou dizer apenas 'Obrigado por me acolherem'".

"Tenho algumas ideias. Mas ouvi dizer nunca se consegue se se fala disso, portanto vou guardá-las para mim", explicou.

Realizado por Jake Schreier (de "Robot e Frank" e "Cidades de Papel"), a estreia de "Thunderbolts" nos cinemas está anunciada para 25 de julho de 2025.