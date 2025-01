(Notícia corrigida às 15h30, indicando que o filme brasileiro com mais popularidade em Portugal desde 2004 foi "Nada a Perder 2" e não "Tropa de Elite").

O filme “Ainda Estou Aqui”, do realizador brasileiro Walter Salles, foi o mais visto no fim de semana de estreia nos cinemas portugueses, com 37.233 espectadores, segundo dados de hoje do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

A contabilização estatística da exibição comercial feita pelo ICA revela que, entre quinta-feira e domingo, “Ainda Estou Aqui” foi o filme mais visto nas salas de cinema, superando “Mufasa: O Rei Leão”, “Sonic 3: O Filme” ou “Vaiana 2”.

Naqueles quatro dias, o filme protagonizado por Fernanda Torres esteve em exibição em 83 salas de cinema, totalizando 37.233 espectadores e 246.583 euros de receita de bilheteira. É a melhor estreia de sempre de um filme brasileiro em Portugal.

Segundo os dados do ICA disponíveis desde 2004, um ano após a estreia do fenómeno que foi "A Cidade de Deus", o filme brasileiro que conseguiu mais popularidade nas bilheteiras em Portugal foi "Nada a Perder 2", de Alexandre Avancini, sobre a vida do bispo evangélico Edir Macedo, com 114.975 espectadores em 2019, seguido pelo primeiro filme, com 79.852 um ano antes.

"Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva, sendo os papéis interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres.

O filme baseia-se no livro homónimo, de memórias, do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho de ambos, relatando não só a repressão e os atos de tortura sofridos pelo pai – cujo corpo nunca foi encontrado – como também a capacidade de superação e resistência da mãe até ao final da vida.

O filme, no qual entra ainda a atriz Fernanda Montenegro, tem somado vários prémios e elogios da crítica internacional desde que se estreou no festival de cinema de Veneza, no verão passado, em Itália.

Fernanda Torres venceu um Globo de Ouro de representação e o filme está na corrida aos Óscares, nomeadamente naquela categoria e na de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

