Após esgotar salas de cinema durante o verão, “Oppenheimer” está a ser um fenómeno no mercado do "cinema em casa": a edição do disco 4K Ultra HD está a esgotar em todo o lado.

Atualmente, a Amazon norte-americana diz ter o stock esgotado tanto das edições 4K Ultra HD como Blu-ray.

A procura terá surpreendido o próprio estúdio, que lançou um comunicado público a admitir que está a "trabalhar" para tentar repor o stock do filme de Christopher Nolan, a tempo de aproveitar o potencial de vendas da temporada festiva.

“Estamos contentes por tantos consumidores estarem a escolher ‘Oppenheimer’ em 4K Ultra HD e sabemos que algumas lojas podem estar atualmente sem stock. A Universal está a trabalhar para reabastecer rapidamente essas lojas para que os fãs possam ver o filme em casa com a melhor qualidade de imagem possível", diz o comunicado, citado pelo The Wrap.

O fenómeno da edição do formato 4K Ultra HD (um passo acima do Blu-ray em termos de imagem e som) contraria a atual tendência de lojas e grandes estúdios de descontinuar as cópias físicas em alguns mercados, optando apenas pelo lançamento digital. Portugal é um dos países onde praticamente deixaram de ser lançadas edições em DVD e Blu-ray.

Segundo o The Wrap, é possível encontrar a edição 4K exclusiva da Best Buy à venda no eBay por preços que vão dos 73 aos 182 euros em vez dos normais 30 euros, o que é tanto mais irónico porque a loja retalhista da América do Norte anunciou que deixará de vender cópias físicas no próximo ano.

Há duas semanas, o realizador disse publicamente que trabalhou durante meses para o lançamento do seu filme na versão "cinema em casa".

“Sou conhecido pelo meu amor pela experiência em sala e dediquei toda a minha vida a isso, mas a verdade é que a forma como o filme é apresentado em 'home video' é igualmente importante”, disse Nolan num evento de apresentação em Los Angeles.

"E no caso de ‘Oppenheimer’, colocámos muito cuidado e atenção na versão Blu-ray… e tentar traduzir a imagem e o som, colocar isso no mundo digital com uma versão que podem comprar e ter em casa e colocar numa prateleira para que nenhum serviço de streaming perverso vos possa roubar", acrescentou, num comentário "mortífero" à gestão dos catálogos das plataformas que se tornou viral.