Com estreia marcada para 4 de julho em Portugal, "Homem-Aranha: Longe de Casa" lidera a lista dos filmes mais aguardados do verão, a temporada por excelência dos "blockbusters" do cinema americano.

Os resultados foram apurados numa sondagem do Fandango.com, líder na venda de bilhetes online nos EUA, a mais de dois mil espectadores.

TRAILER "HOMEM-ARAHA: LONGE DE CASA".



A seguir ao 23º filme do Universo Cinematográfico Marvel surge "Rocketman", o "biopic" sobre a vida e carreira do artista Elton John que Hollywood espera que repita o sucesso de "Bohemian Rhapsody". Estreia a 30 de maio.

TRAILER "ROCKETMAN".



Os outros filmes são sequelas e relançamentos ou novas verões de sagas bem conhecidas: "Godzilla II: Rei dos Monstros" (30 de maio), "X-Men: Fénix Negra" (6 de junho), "O Rei Leão" (18 de julho), "Toy Story 4" (27 de junho), "Homens de Negro: Força Internacional" (13 de junho), "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw" (1 de agosto), "Aladdin" (23 de maio) e "A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2" (6 de junho).