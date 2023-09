Os analistas da indústria tinham previsto que "Super Mario Bros" seria o maior sucesso de bilheteira em 2023, mas os dados oficiais mostram outra realidade: o trono pertence a "Barbie".

Após conquistar o primeiro lugar nos EUA e Canadá, o filme sobre a icónica boneca da Mattel realizado por Greta Gerwig e com Margot Robbie e Ryan Gosling voltou a bater "Super Mario Bros." e tornou-se o filme de maior sucesso comercial a nível mundial.

Com 1,38 mil milhões de dólares (1,28 mil milhões de euros, à taxa de câmbio do dia), "Barbie" ultrapassou os 1,36 mil milhões de dólares da fasquia colocada desde abril pela versão para o cinema do também icónico videojogo.

Os maiores filmes de 2023 são agora "Barbie", "Super Mario Bros. - O Filme", "Oppenheimer" (853 milhões de dólares), "Guardiões da Galáxia, Vol. 3" (846 milhões) e "Velocidade Furiosa X" (705 milhões).

O fenómeno "Barbenheimer, que levou muitos ao cinema para ver tanto "Barbie" como o drama "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que estrearam no mesmo dia em julho, também se revelou decisivo para que receitas de bilheteira do verão nos EUA e Canadá passassem a fasquia dos quatro milhões de dólares pela primeira vez desde 2019.

"Sem 'Barbie' e 'Oppenheimer', estaríamos a ter uma conversa muito diferente. teria sido um verão muito banal", disse o analista de Wall Street Eric Handler à revista The Hollywood Reporter, tendo presente o fracassou ou desilusão comercial na frente doméstica de títulos como "Velocidade Furiosa X", "The Flash", "A Pequena Sereia", "Elemental, "Indiana Jones 5" e "Missão Impossível 7".

No último fim de semana, "The Equalizer 3" revelou-se outro sucesso de bilheteira da temporada, com 42,3 milhões de dólares para os primeiros quatro dias de estreia, acima das previsões à volta dos 30 milhões, apesar da pouca promoção disponível que foi feita com Denzel Washington antes de começar a greve dos atores de Hollywood.

A preocupação da indústria vira-se agora para a quebra de receitas de bilheteira para o resto após o adiamento para 2024 de filmes como "Dune: Parte II", "Kraven" e a sequela de "Os Caça-Fantasmas" por causa dos conflitos laborais.