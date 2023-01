O filme "Super Natural", do realizador Jorge Jácome, vai ser exibido em fevereiro no museu britânico Tate Modern, em Londres, e chega aos cinemas portugueses em março, revelou hoje a promotora.

Jorge Jácome estará a 1 de fevereiro em Londres, para fazer uma primeira apresentação de "Super Natural" no Reino Unido, naquele museu de arte contemporânea.

A estreia de "Super Natural" nas salas portuguesas está marcada para 23 de março.

Descrito como um "filme performativo", "Super Natural" começou por ser uma ideia de um espetáculo do Teatro Praga com a associação Dançando com a Diferença, mas por causa da pandemia da covid-19, o projeto acabou por divergir para uma longa-metragem, premiada pela crítica no Festival de Cinema de Berlim de 2022.

Produzido pela Ukbar Filmes, o filme tem argumento de Jorge Jácome, André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes e é um objeto artístico protagonizado por algumas das pessoas portadoras de deficiência que fazem parte da Dançando com a Diferença, atuando em espaços naturais e urbanos da ilha da Madeira.

Na sinopse lê-se que o filme "guia o espectador por contextos, geografias, curiosidades históricas, videoclipes, confissões e momentos de humor" que ajudam a compreender que o natural, "seja de um corpo ou de um objeto, é sempre mais complexo do que aparenta ser".

"O que o título faz, e o próprio filme, é pensar na ideia de natural como uma coisa que é expandida, ou seja, que as normas e limitações do que entendemos como sendo natural para nós, é muito mais interessante quanto mais abrirmos possibilidades para pensar sobre isso", afirmou Jorge Jácome à agência Lusa, quando o filme passou em 2022 em Berlim.

Para o Tate Modern, o filme de Jorge Jácome "convida os espectadores a refletirem sobre o significado das experiências coletivas e partilhadas. Funciona como uma meditação sobre perceção extrassensorial e questiona a forma como o género e a discriminação contra pessoas com deficiência determinam as interações sociais".