De "Star Trek" a James Bond, de "Kill Bill 3" a uma prequela de "Pulp Fiction" sobre os irmãos Vega, são muitas as ideias e projetos de Quentin Tarantino que não chegaram a avançar.

A mais recente adição à lista chama-se "Luke Cage: Hero for Hire", que teria sido uma entrada na Marvel antes de existir o Universo Cinematográfico.

Tarantino revelou no podcast de Amy Schumer “3 Girls, 1 Keith" que pensou no projeto sobre o primeiro dos super-heróis negros logo após o seu primeiro filme, "Cães Danados", em 1992, e antes de "Pup Fiction".

Ávido colecionador de banda desenhada na adolescência, o realizador disse que os seus favoritos eram "Luke Cage: Hero for Hire" (mais tarde renomeado "Power Man and Iron Fist") e "Shang-Chi: Master of Kung Fu".