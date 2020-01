Tudo porque ele tinha acabado de fazer "O Rei de Nova Iorque" (1990) e "A Malta do Bairro" (1991), quando Tarantino estava a escrever com Roger Avary o argumento do que viria a ser o seu segundo filme, após "Cães Danados" (1992).

O papel foi mesmo oferecido, mas Laurence Fishburne recusou-o porque os seus agentes lhe disseram que prejudicaria as suas hipóteses de conseguir papéis como protagonista.

Tarantino conta que o ator chegou mesmo a dizer-lhe que queria fazer o filme, mas tinha que ouvir os conselhos das pessoas a quem estava a pagar para representá-lo.

Pelo relato, tudo se terá passado no primeiro semestre de 1993, quando Laurence Fishburne já tinha acabado a rodagem do "biopic" sobre Tina Turner "What's Love Got to Do with It", pelo qual seria nomeado para o Óscar de Melhor Ator.

Só que a história não acaba aqui: Tarantino diz "Die Hard: A Vingança" (1995) foi escrito para Bruce Willis fazer dupla com Laurence Fishburne, mas este estava a pedir muito dinheiro.

Quando o produtor Andy Vajna foi à antestreia mundial de "Pulp Fiction" no Festival de Cannes em maio de 1994 para apoiar Willis, acabou por regressar de França com outro ator para o terceiro "Die Hard"... Samuel L. Jackson, claro.

Laurence Fishburne acabou a processar a produtora Cinergi por "quebrar uma promessa verbal". E nas palavras de Tarantino, "o resto é história"...