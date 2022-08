Taylor Swift a conviver de perto com Bella, Edward e Jacob? A ver nascer o triângulo amoroso?

Podia ter acontecido: antes de fazer uma participação simbólica como "ela mesma" em "Hannah Montana: O Filme" (2009), a estreia no cinema cantora podia ter sido na popular a saga "Twilight".

Obcecada pelos livros (fãs conhecidos por "Twihard", uma combinação entre "Twilight' e "Die-Hard"), a cantora fez saber que queria entrar em "A Saga Twilight: Lua Nova" (2009), a sequela do primeiro filme.

"A Taylor Swift e eu tínhamos o mesmo agente naquela altura e ele disse 'A Taylor gostaria de entrar neste filme, não por tua causa, mas porque é uma 'Twihard'", recordou o realizador Chris Weitz numa recente participação no 'podcast' "The Twilight Effect", com Ashley Greene (Alice Cullen nos filmes) e Melanie Howe.

O agente chegou a sugerir que o papel de Swift podia ser o de "alguém no refeitório ou no restaurante", já que era mesmo só porque queria entrar no filme.

Só que o realizador achou que a presença da mega estrela podia ser uma distração para os espectadores e recusou, apesar de ficado a pensar no que podia ter acontecido.

"A coisa mais difícil para mim era que, a partir do momento que a Taylor Swift entra pelo ecrã, durante cerca de cinco minutos, ninguém vai ser capaz de pensar em mais nada", esclareceu Weitz.

"Também me penalizei por isso porque fiquei do género 'Podia ter convivido com a Taylor Swift. Podíamos ter sido amigos. Ela deve ter ficado 'quem é este parvalhão?', mas às vezes tomamos decisões a pensar que isto é o mais indicado para o filme", concluiu.