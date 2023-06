Esta sexta-feira, ficou disponível na Amazon Prime Video o filme "Guy Ritchie 's The Covenant".

O título não deixa dúvidas sobre quem é o realizador: Guy Ritchie, de filmes como "Um Mal Nunca Vem Só" (1998), "Snatch - Porcos e Diamantes" (2000) e, mais recentemente, "Alladin" (2019) e "The Gentlemen - Senhores do Crime" (2019).

Apoiado nas presenças do norte-americano Jake Gyllenhaal e do dinamarquês Dar Salim (visto nos filmes de culto "Uma Guerra", de 2015, e "Darkland", de 2017), o cineasta britânico está de volta aos territórios que tão bem conhece de "ação masculina" com a história de um sargento do exército norte-americano, John Kinley, e do seu intérprete afegão, Ahmed.

Como destaca a sinopse oficial: Ahmed foi até ao fim do mundo para salvar a vida de Kinley após uma emboscada. E quando este descobre que Ahmed e a sua família não foram transportados até aos EUA como prometido, ele tem de pagar a sua dívida e regressar à zona de guerra para os salvar antes que os talibãs os encontrem primeiro.

O filme só recebeu um pequeno lançamento nos cinemas americanos a 21 de abril apesar das boas críticas, mas a experiência artística entre Guy Ritchie e Jake Gyllenhaal correu tão bem que vão fazer outro filme em Espanha já este verão, juntamente com Henry Cavill e Eiza González.