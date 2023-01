Apesar de não haver planos por agora para "Mulher-Maravilha 3" e estarem confirmadas as despedidas de Henry Cavill como Super-Homem e, pelo menos numa primeira fase, de Dwayne Johnson e o seu Black Adam, a porta não está fechada para que Ezra Miller continue a ser o super-herói Flash no novo universo DC que está a ser preparado pela nova liderança da DC Studios do realizador James Gunn ("Guardiões da Galáxia", O Esquadrão Suicida") e o produtor Peter Safran,

Esta é a grande novidade de um relato da revista Variety sobre os bastidores tumultuosos últimos meses dentro da DC Studios, incluindo as manobras de Dwayne Johnson, aproveitando um vazio de poder, para ter controlo da DC, apresentando à liderança da empresa Warner Bros. Discovery um plano de vários anos interligando Black Adam e do Super-Homem.

Apesar dos vários escândalos pessoais, envolvendo detenções e acusações de distúrbios, assédio e agressão, a continuação de Ezra Miller não está descartada no futuro da DC, que fontes descrevem à Variety como uma "redefinição ampla", mas não um completo 'reset' e para três anos e não dez.

"Neste momento, nada está fora da mesa", incluindo a continuação de "Aquaman", "Shazam!", "Blue Beetle" (ainda inédito) e a série "Peacemaker" de Gunn para a HBO Max.

Neste contexto, a Variety avança que há alguns executivos dentro do estúdio disponíveis a continuar com Miller após a estreia de "The Flash" a 15 de junho, uma vez que se tem mantido longe de sarilhos desde o início dos tratamentos no verão para "problemas complexos de saúde mental".

Não se sabe se esta ideia é partilhada por Gunn e Safran, que a publicação diz terem o “total apoio” da liderança da Warner Bros. Discovery.