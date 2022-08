"The Gray Man: O Agente Oculto" conseguiu entrar no Top 5 dos filmes originais mais vistos de sempre da Netflix.

De acordo com as estatísticas oficiais da plataforma para 8 a 14 de agosto disponíveis em top10.netflix.com, graças às 21,16 milhões de horas visualizadas durante a quarta semana de exibição, o filme de ação chegou ao quarto lugar do cobiçado Top, com 245,090 milhões de horas nos primeiros 24 dias de exibição.

Desde o lançamento a 22 julho, o filme com Ryan Gosling e Chris Evans e realizado pelos irmãos Joe e Anthony Russo ultrapassou quase no limite "O Projeto Adam", com Ryan Reynolds (233,16), e "Tyler Rake: Operação de Resgate", com Chris Hemsworth (231,340): a Netflix contabiliza as horas visualizadas os primeiros 28 dias para o Top 10.

Com quatro dias disponíveis, "The Gray Man" já não conseguirá desalojar o Top 3: "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds (364,020 milhões de horas), "Não Olhem Para Cima", com um grande elenco de estrelas liderado por Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio (359,790), e "Às Cegas", com Sandra Bullock (282,020).

No final de julho, a Netflix anunciou oficialmente a criação de uma saga à volta do seu filme mais caro de sempre (200 milhões de dólares), com planos para fazer uma sequela e uma prequela.