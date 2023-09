Em contagem decrescente para a estreia exclusiva nos cinemas a 16 de novembro, foi divulgado hoje o novo trailer de "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes".

Quase uma década após os populares filmes com Jennifer Lawrence que adaptaram os livros de Suzanne Collins, a saga regressa e recua no tempo, 64 anos antes, durante a décima edição dos jogos, acompanhando a juventude do futuro Presidente Snow, a personagem que era interpretada por Donald Sutherland.

"Coriolanus (Tom Blyth) tem 18 anos e está prestes a tornar-se o presidente tirano de Panem. Ele é jovem, bonito e charmoso e, embora a família Snow tenha passado por momentos difíceis, ele vê uma oportunidade de mudar a sua sorte quando é escolhido para ser o mentor do Décimo Jogos da Fome e de Lucy Gray (Rachel Zegler), a rapariga tributo do arruinado Distrito 12", resume a sinopse oficial.

TRAILER LEGENDADO.



Além de Tom Blyth, conhecido pela série "Billy the Kid", e Rachel Zegler, a revelação do "West Side Story" de Steven Speilberg e a futura Branca de Neve da Disney, as imagens já destacam alguns dos outros nomes no elenco, como Peter Dinklage é Casca Highbottom, o reitor da Universidade e criador involuntário da ideia dos Jogos da Fome. e Viola Davis destaca-se como a vilã Volumnia Gaul, a calculista líder da décima edição dos jogos.

À realização regressa Francis Lawrence, que se ocupa da mesma função que desempenhou em três dos quatro títulos com Jennifer Lawrence.