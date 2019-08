"The Hunt", protagonizado por Hilary Swank, deveria estrear no fim de setembro nos Estados Unidos. A sátira violenta ao abismo existente entre classes sociais nos Estados Unidos mostra elementos da elite a perseguir e matar, por puro desprezo, a população mais pobre nos estados rurais, redutos tradicionais do Partido Republicano.

As cenas de violência incluídas no trailer, divulgado no fim de julho, geraram grande polémica numa altura em que o país ainda está comovido com os dois tiroteios que causaram 31 mortes no passado fim de semana.

Trump manifestou-se contra o filme, que mostra, de forma caricatural e exagerada, os seus apoiantes como vítimas de violência gratuita.